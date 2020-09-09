Bankacılığı bırakıp bu işi yapmaya başlayınca paraya para demedi! Kilo fiyatı şaşkına çeviriyor

09.09.2020 12:24

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Enise Soykan, 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bırakarak salep üretmeye başladı. Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanı'nda çalışan Soykan, kredi verdiği çiftçilerden etkilenerek mesleğini bıraktı. Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç bir kadın girişimci olarak hem yeni nesle örnek olduğunu hem üretim yaptığı mahalledeki köylülere iş imkanı sağladığını söyledi. Bölgedeki kadınlarla dayanışma içinde, omuz omuza üretime katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Soykan, "Aynı zamanda 7'den 70'e tarım gönüllüsü olan bir ailenin çocuğuyum. Anneannem bile salep üretiminin içinde yer alarak, hem boylama hem de tür seçimine yardımcı oluyor." diye konuştu.

Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanında çalışan Milas'lı Enise Soykan, çiftçilere kredi verirken istifa ederek çiftçilik yapmaya karar verdi. Soykan, yaptığı araştırmalar sonucu Muğla'nın Derince mahallesinde arazi kiralayarak kilosu 300 ile 500 lira arasında alıcı bulan salep üretimine başladı. Kimi yerlerde yabani olarak da yetiştirilen salep bitkisi, zarif görüntüsüyle evlerin yeni üyesi arasında yer alıyor. Yemek tariflerinde kullanılmasının yanında dondurmaya kıvam vermesi için de kullanılan salep, etki alanını her geçen gün artırarak hayatımızın önemli bir parçası oluyor. Salepgiller ya da Orkidegiller olarak adlandırılan familyaya ait olan bu bitki, nadiren beyaz olmakla beraber çoğu zaman mor renktedir.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Konu hakkında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 'Itri, Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında İl Müdürlüğümüz ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde, 2015 yılında Muğla'da başlatılan salep üretimi, bugün itibariyle 60-65 dekar alana ulaştı.

Katma değeri yüksek olması nedeniyle, genellikle ilimizde tohumluk olarak üretimi yapılan Salep'in kilosu 300 ile 500 TL arasında alıcı buldu. İlimizde 4 çeşit salep üretimi yapılmakta olup, ağırlıklı olarak 2 çeşit üzerinde yoğun olarak üretim yapılmaktadır. İl Müdürlüğü olarak üretime devam eden her üreticinin, özellikle de genç kadın girişimcilerin daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Salep bitkisi nedir?

Salepgiller ya da Orkidegiller olarak adlandırılan familyaya ait olan bu bitki, nadiren beyaz olmakla beraber çoğu zaman mor renktedir. Yapraklarındaki estetik görüntü ile süs olarak da yetiştirilebilir. Bitkinin toprak altına kalan ve yumru olarak adlandırılan kısım, toz haline getirilerek yemeklerde kullanılan ve içecek yapılan bildiğimiz salep halini alır.

Salep yetiştiriciliği hakkında bilmeniz gerekenler

Salep, genellikle soğuk bölgeleri ve kireçli toprakları sevse de çoğu iklimde yetiştirilmeye müsaittir. Eylül ayında ekilen bitki, nisan ve haziran aylarında çiçek açar. Çiçek açtıktan sonra yumruları toplanarak tüketime hazırlanır. Salepte 2 adet yumru bulunur. Bir tanesi toplanması gereken yumruyken diğeri bir sonraki sene toplanacak genç yumrudur.

Salep neyden yapılır?

Günlük hayatımızda severek tükettiğimiz, özellikle kış aylarında soğuklardan korunmanın en lezzetli yolu olan salep, Salepgiller ya da Orkidegiller olarak bilinen familyaya ait olan salep bitkisinin toprak altında kalan yumrularından yapılır. Yumrular toplanarak önce haşlanır. Haşlama işleminden sonra gölgede kurumaya bırakılır. Uygun kuruluğa ulaştıktan sonra öğütülen yumrular, toz haline gelerek bildiğimiz salep tozunu oluşturur.