Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Konuya ilişkin Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İyi bir müdahaleyle yangını tamamen kontrol altına aldık" ifadelerine yer verildi.
Balıkesir Ayvalık'taki orman yangını kontrol altında!
20.09.2020 05:13
- Balıkesir Ayvalık'taki orman yangını kontrol altında!
- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde orman yangını
- Suudi Arabistan ve BAE Türkiye’den neden rahatsız?
- Fahrettin Koca'dan İspanyol Gribi uyarısı: Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu
- CHP'li İBB yönetimi öğrencilerin indirimli kartlarını iptal etme girişiminde bulundu
- Son dakika: İşte koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Son dakika: PKK'ya çok ağır darbe! 8 terörist daha öldürüldü
- Son dakika: Metro istasyonunda korkunç anlar! Iraklı gencin intiharı kamerada
- Yeşim Meltem Şişli "sabıkalı" çıktı! İSMEK'teki kadın personele hakaret etmişti
- Son dakika: Binali Yıldırım koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu
- İstanbul'da AVM faresi kıskıvrak yakalandı
- Son dakika: İstanbul için flaş HES kodu kararı! Zorunlu oldu