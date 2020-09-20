Haberler Video Haber Videoları Balıkesir Ayvalık'taki orman yangını kontrol altında!

Balıkesir Ayvalık'taki orman yangını kontrol altında!

Balıkesir Ayvalık'taki orman yangını kontrol altında!
20.09.2020 05:13

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Konuya ilişkin Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İyi bir müdahaleyle yangını tamamen kontrol altına aldık" ifadelerine yer verildi.


Haber Videoları