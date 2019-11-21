Bakan Soylu'dan FETÖ'cü Ahmet Altan'ı destekleyen Cihangir İslam'a çok sert tepki: Sen hainsin! 21.11.2019 10:51

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında Saadet Partili Cihangir İslam, FETÖ'cü Ahmet Altan'ı destekleyen skandal açıklamalar yaptı. Cihangir İslam'ın skandal sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert tepki geldi. Soylu, "Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun." dedi.

2020 için Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de, Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam, FETÖ'cü Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına yönelik skandal açıklamalar yaptı.

"SEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE HER ZAMAN İHANET ETTİN"

FETÖ'cü Altan'ı savunarak bütçe görüşmelerini karıştırmak isteyen Cihangir İslam'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki geldi. Bakan Soylu, Cihangir İslam'ın skandal sözleri üzerine "Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'Lİ VEKİLLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Cihangir İslam'a AK Parti milletvekilleri de tepki gösterdi. Vekiller, "Sen burayı provoke ediyorsun. Senin yerin burası değil" diyerek tepkilerini gösterdiler.