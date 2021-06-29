Bakan Murat Kurum: Toplamda 61 Millet Bahçesini tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplam 61 Millet Bahçesini tamamladıklarını belirterek, devam eden ve yapımı tamamlanan yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet Millet Bahçesi olduğunu açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya'da yapımına devam edilen Millet Bahçesi alanında incelemeler yaptı. Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

"TOPLAMDA 61 MİLLET BAHÇESİNİ TAMAMLADIK"

Eski stadın bulunduğu yeri hem Konyaspor'un anılarını yaşatacak, hem de tüm Konya'ya hizmet verecek bir Millet Bahçesine dönüştüreceklerini ifade eden Murat Kurum, "Bu çerçevede Konya merkez ve ilçelerinde toplamda yaklaşık 2 milyon 400 bin metrekarelik 14 Millet Bahçesini projelendirdik ve bu çerçevede Türkiye'nin ekolojik dönüşümünü gerçekleştirmek üzere Millet Bahçesi projelerini kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm Türkiye'de 10 Millet Bahçesini daha milletimizle buluşturmuştuk. Toplamda 61 Millet Bahçesini tamamladık ve bitirdiğimiz, devam eden şu an yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet millet bahçemiz var. Hedefimiz bu çerçevede 81 ilimizde 81 milyon metrekare hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.