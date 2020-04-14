Bakan Koca'dan CHP yandaşı FOX TV'nin Süleyman Soylu sorusuna tokat gibi cevap: Başka bir gündemimiz yok! 14.04.2020 20:50

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararlara ve vaka sayılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP yandaşı FOX TV muhabirinin sorduğu Süleyman Soylu sorusuna sert cevap veren Bakan Koca, bu iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu salgınla mücadeleye 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını, olmayacağını söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı ile tartıştığı ve istifa etmeyi düşündüğü iddialarının doğruları yansıtmadığını belirten Sağlık Bakanı Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu iddiaların doğru olmadığını altını çizmek istiyorum" diyen Bakan Koca, "Vatandaşımız dünyanın bu kadar önemli gördüğü ve dünyayı bu kadar etkileyen bu salgında bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Biz şu dönemde bütün kabine arkadaşlarım olmak üzere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu salgınla mücadeleye 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını, olmayacağını söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.







