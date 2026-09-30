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Diyarbakır Sur'da kaza! Tıra çarptı takla attı: 7 yaralı

Diyarbakır Sur'da kaza! Tıra çarptı takla attı: 7 yaralı

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tırla çarpışan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından otomobil takla atarak yoldan çıktı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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