Meteoroloji uyardı İstanbul Valiliği alarm verdi: 3 ilçe için kritik hava durumu uyarısı

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Bakan Ersoy açtı: Kütahya Arkeoloji ve Maden Müze'si hizmete girdi

Bakan Ersoy açtı: Kütahya Arkeoloji ve Maden Müze'si hizmete girdi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından otomobil takla atarak yoldan çıktı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.