Kütahya'da hediyelik eşya dükkanı işleten Nalan Temelkıran bıçaklanarak öldürüldü
Kütahya'da Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokak'ta bulunan hediyelik eşya dükkanında meydana gelen olayda, 51 yaşındaki iki çocuk annesi Nalan Temelkıran iş yerinde Salih T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan katil zanlısı polisin düzenlediği operasyonla Gaybiefendi Mahallesi'nde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber