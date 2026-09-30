İşe gidiyorlardı, yolculuk yarıda kaldı! Adıyaman Samsat'ta minibüs devrildi: 12 yaralı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tütün işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tütün işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam