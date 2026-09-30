Mardin'de çobanı öldürmüştü: Sosyal medyada farklı isimle içerik paylaşan hükümlü Adana'da yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde 2021 yılında çoban Musa Çelik'in öldürülmesine ilişkin davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan eski güvenlik korucusu Şükrü Akçay, Adana'da yakalandı. Sosyal medyada tanınmamak amacıyla farklı bir isimle içerik paylaştığı belirlenen firari hükümlü Akçay, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel