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    • 11.04.2020 08:00
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    'ın sunduğu ana haber bülteninde büyük skandal! Ölü sayıları çarpıtıldı

    Amerikan sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan , 'nın dün akşam verdiği koronavirüs salgını ile ilgili son rakamları çarpıttı. Bakan Koca yeni vefat sayısının 98 olduğunu belirtmesine, o sırada günlük tablo da yayınlanmasına rağmen FOX TV ekranındaki başlıkta yeni ölüm sayısı 1006 olarak gösterildi.


    'ın sunduğu ana haber bülteninde skandal bir çarpıtmaya imza atıldı.

    'nın Türkiye'de salgına ilişkin son verileri açıkladıktan sonra Fox TV ekranına '4 bin 747 yeni vaka, bin 6 yeni ölüm' başlığı yansıdı..

    İşte o skandal başlık.

    Uzun süre bu şekilde ekranda kalan skandal başlığa sosyal medyadan tepki yağdı.

    Fox TV'nin toplam ölüm sayısını yeni ölü gibi göstermesine kimi sosyal medya kullanıcısı, "hayatımda böyle yalancı bir kanal görmedim" diye tepki gösterdi.

    Bazı Twitter kullanıcıları ise skandal başlığa "Fox TV yalan ve fitneye devam ediyor" sözleri ile tepki gösterip, yapılanın manipülasyon olduğunu vurguladılar.

    Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlar ortadayken atılan skandal başlığa ilişkin şu ana kadar Fatih Portakal ya da Fox TV Haber Yayın Yönetmenliğinden bir özür ya da açıklama gelmiş değil.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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