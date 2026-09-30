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Gözaltı sonrası ilk görüntü! Dilan Polat hakimliğe sevk edildi

Gözaltı sonrası ilk görüntü! Dilan Polat hakimliğe sevk edildi

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“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan gözaltına alınan Dilan Polat’ın savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık, Polat’ın adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesini istedi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında, sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifade verdi.

SAVCILIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Dilan Polat, savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaştı. Bunun üzerine bulunduğu odaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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