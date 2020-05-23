Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan dev hastane Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği dünyaya geldi. Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, bebeğin adının hastanenin adını taşıdığını kaydetti.
Bakan Koca duyurdu: Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği Sakura dünyaya geldi
23.05.2020 19:28
- Bakan Koca duyurdu: Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği Sakura dünyaya geldi
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