RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Koca duyurdu: Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği Sakura dünyaya geldi

Bakan Koca duyurdu: Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği Sakura dünyaya geldi
23.05.2020 19:28

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan dev hastane Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği dünyaya geldi. Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, bebeğin adının hastanenin adını taşıdığını kaydetti.


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