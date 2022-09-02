Bakan Kasapoğlu duyurdu! Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasının açılışını yapacak

Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu GSB Yurtları’na 415 bin öğrencinin başvuru yaptığını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Eylül Pazartesi günü yurt açılışları yapacağı bilgisini veren Kasapoğlu, "Köhne yapıları, köhne anlayışı Türkiye artık geride bıraktı. Böyle güzel yurtlar yapılıyor Türkiye'de. Biz spekülasyonlarla vakit kaybedecek değiliz. İşimize bakıyoruz, hizmetimizi nasıl daha iyi hale getiririz onu düşünüyoruz. Hizmet kalitesini ve standardını nasıl daha yukarı seviyelere çıkarırız, bunun yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.