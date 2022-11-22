Haberler Haber Videoları Bakan Karaismailoğlu sosyal medyadan paylaştı: "Yeni Yusufeli yollarını bugün Türkiye’nin hizmetine sunuyoruz!"

Bakan Karaismailoğlu sosyal medyadan paylaştı: "Yeni Yusufeli yollarını bugün Türkiye’nin hizmetine sunuyoruz!"

Bakan Karaismailoğlu sosyal medyadan paylaştı: "Yeni Yusufeli yollarını bugün Türkiye’nin hizmetine sunuyoruz!"
22.11.2022 10:14

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:28
Halk TV'de skandal 'Kürdistan'...
Haber 09:20
Başkan Erdoğan'dan Katar...
Haber 05:17
PKK'dan Karkamış'a roket...
Haber 01:54
Ünlü oyuncuların sağlık...
Haber 01:05
Hayranları şokta! Ünlü...
Haber 07:41
Suriye ve Irak'a karadan...
Haber 05:31
Pençe Kılıç Harekatı'nın...
Haber 00:18
Suriye ve Irak'ın kuzeyine...
Haber 00:27
İmamoğlu sahne alıyor! Dümeni...
Haber 00:15
Bilal Hassan'ın görüntüsü...
Haber 01:52
Başkan Erdoğan Putin ile...
Haber 01:44
İşte terörist Ahlam...

Artvin'de kendi sınıfında Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, bugün Başkan Erdoğan'ın katılması beklenen törenle su tutmaya başlayacak. Yusufeli Elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine yılık 4,1 milyar TL katkı sağlamış olacak. Öte yandan 152 yılda 7'inci kez taşınan ilçede tamamlanan konutlar da törenle teslim edilecek. Bölgede yapılan yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin’i Erzurum’a bağlayan; yeni Yusufeli yollarını bugün Türkiye’nin hizmetine sunuyoruz!" dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA