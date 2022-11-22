Bakan Karaismailoğlu sosyal medyadan paylaştı: "Yeni Yusufeli yollarını bugün Türkiye’nin hizmetine sunuyoruz!"

Artvin'de kendi sınıfında Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, bugün Başkan Erdoğan'ın katılması beklenen törenle su tutmaya başlayacak. Yusufeli Elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine yılık 4,1 milyar TL katkı sağlamış olacak. Öte yandan 152 yılda 7'inci kez taşınan ilçede tamamlanan konutlar da törenle teslim edilecek. Bölgede yapılan yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin’i Erzurum’a bağlayan; yeni Yusufeli yollarını bugün Türkiye’nin hizmetine sunuyoruz!" dedi.