Bakan Albayrak’tan Kayseri ve Nevşehir’e özel teşekkür klibi

Bakan Albayrak, dün Kayseri ve Nevşehir’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Her iki ilde de yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Albayrak, ilgiyi karşılıksız bırakmayarak sosyal medya hesabından teşekkür klibi paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Kayseri ve Nevşehir'de iş dünyasına önemli açıklamalarda bulundu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
İLGİ YOĞUNDU
Kayseri ve Nevşehir ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.
TEŞEKKÜR KLİBİ PAYLAŞTI
Bakan Albayrak, Kayseri ve Nevşehir halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından Kayseri ve Nevşehir ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videolara "#Türkiyeiçindeğişimbaşlıyor" notunu düştü.
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