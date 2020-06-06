Bakan Akar talimat verdi! Sosyal medyada büyük tepki çeken acemi askere eziyet videosu ile ilgili flaş gelişme!

06.06.2020 11:13

Sosyal medyada yeni bir askere kıdemli askerler tarafından yapılanlar büyük tepki çekmişti. Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme talimatı verdi.

İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.





Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.