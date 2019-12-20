Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Suriye merkezli Haznevi Tarikatı'nın 2015 yılında düzenlediği Kutlu Doğum programında çekilen görüntüleri CHP yandaşı medya tarafından yayınlanarak adeta yaygara koparıldı. Aynı yayın organları Kılıçdaroğlu'nun benzer görüntülerine ise tek kelime etmemişti.
"Bakan Abdülhamit Gül tarikat liderinin elini öptü" diye yaygara koparan CHP yandaşı medya Kılıçdaroğlu'na tek kelime etmedi!20.12.2019 19:55
- "Bakan Abdülhamit Gül tarikat liderinin elini öptü" diye yaygara koparan CHP yandaşı medya Kılıçdaroğlu'na tek kelime etmedi!
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