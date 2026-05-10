Batman’da feci kaza! Araç takla attı: 4 yaralı

Şahinli köyünden yola çıkan vatandaşlar, Güvenç mezrası mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla dehşeti yaşadı. Şarampole yuvarlanıp ters dönen araçtan sağ çıkan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Topluca köyü Güvenç mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şahinli köyünden dağ pancarı toplamak amacıyla yola çıkan Gülseren G. idaresindeki araç, engebeli yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarına devrilerek takla attı.

Ters dönen araçtan çıkarıldılar

Aracın ters dönmesiyle içeride mahsur kalan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, büyük panik yaşadı. Sürücü Gülseren G.'nin güçlükle yaptığı yardım çağrısı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Durumları iyi

Hastanede müşahede altına alınan 4 kişinin yapılan kontrollerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak soruşturma başlattı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

