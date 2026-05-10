Hakkari’de korkutan heyelan: Dev kayalar yola savruldu

Şemdinli’de etkisini artıran yağışlı hava hayatı felç etti. Dağlık kesimden kopan devasa parçalar kara yolunu ulaşıma kapatırken, şans eseri o esnada yoldan araç geçmemesi faciayı önledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde son günlerde etkisini artıran yağışlı hava, kırsal bölgelerde yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Şemdinli-Derecik kara yolunun 20'nci kilometresinde bulunan Yaylapınar köyü mevkiinde, aşırı yağışlar nedeniyle zayıflayan yamaçtan dev kaya parçaları koparak yola düştü.

Kara yolu ulaşıma kapandı

Tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarının yolu tamamen kapatması üzerine, güzergahta seyreden sürücüler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye kara yolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın meydana geldiği esnada yoldan bir aracın geçmemesi olası bir faciayı engellerken, Şemdinli-Derecik arasındaki trafik akışı tamamen durdu.

Ekipler çalışma başlattı

Bölgeye ulaşan ekipler, dev kayaları yoldan kaldırmak için iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı. Yolun güvenli hale getirilmesinin ardından trafiğin yeniden normale döneceği bildirildi. Yetkililer, yağışların devam ettiği bölgede sürücüleri heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

