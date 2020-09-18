Yunan basınının Başkan Erdoğan hakkında attığı alçak manşet sonrasında basın karşısına çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Büyükelçisinin Bakanlığa çağırıldığını açıkladı.
Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak manşetin ardından Yunanistan Büyükelçisi Bakanlığa çağırıldı
18.09.2020 20:55
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