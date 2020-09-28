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Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe
28.09.2020 09:05

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Öte yandan bakanlık, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'dan bildirdi.


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