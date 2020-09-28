Eski Türkiye'nin monşeri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "vatana ihanetine" çok sert tepki

28.09.2020 09:32

AK Partili milletvekilleri; CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün, "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. AK Partili Demir, "Kardeş Azerbaycan'a yardımı Ermenistan sözcüsü bile bu kadar düşmanca yorumlayamazdı" tespitiyle Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olan eski Türkiye'nin büyükelçisi Ünal Çeviköz'e yüklendi. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberinin detayları...

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında sabah saatlerinde Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar sürüyor.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini eleştirdi ve "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor" iddiasında bulundu. AK Partili milletvekilleri; Ünal Çeviköz'ün sözlerine tepki gösterdi...

"AZERBAYCAN'A YARDIMI ERMENİSTAN SÖZCÜSÜ BİLE BU KADAR DÜŞMANCA YORUMLAYAMAZDI"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, "Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı ve cihatçı grupları yönlendirdiğini iddia eden Ünal Çeviköz... Kardeş Azerbaycan'a yardımı Ermenistan sözcüsü bile bu kadar düşmanca yorumlayamazdı" diye tepki gösterdi.

"CHP'NİN SAVRULDUĞU YERE BAKAR MISINIZ?"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP'li Ünal Çeviköz'ün ifadelerini Ermenistan Parlamento üyesi dışında söyleyen çıkar mı? CHP'nin savrulduğu yere bakar mısınız? Yazık!" yorumunda bulundu.

"CHP ŞAŞIRTMAMAYA DEVAM EDİYOR"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "Ünal Çeviköz, 'Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor' demiş. Boraltan'da Azerbaycan Türklerini Sovyet Rusya'ya teslim edip kurşuna dizilmelerine neden olan CHP şaşırtmamaya devam ediyor" dedi.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP, her zamanki gibi Türkiye düşmanlığı peşinde..." değerlendirmesinde bulundu.

ÇEVİKÖZ İFTİRASI: MAALESEF TÜRKİYE AZERBAYCAN'A SİLAH GÖNDERİYOR

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz; bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Maalesef gelen haberler, bir yandan Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis yada cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler var" ifadelerini kullandı.

Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Azerbaycan, Irak ve Birleşik Krallık (İngiltere) nezdinde Büyükelçi olarak görev yaptı.