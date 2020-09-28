Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma anı
28.09.2020 07:57
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