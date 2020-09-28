Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma anı

28.09.2020 07:57

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.