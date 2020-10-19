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Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganeri Paşayeva: Ermenistan panik havası yaratmak istiyor

Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganeri Paşayeva: Ermenistan panik havası yaratmak istiyor
19.10.2020 23:10

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganeri Paşayeva Ermenistan’ın saldırgan tutumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ermenistan’ın sivillere saldırarak panik havası yaratmaya çalıştığının altını çizen Paşayeva, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin hızla Ermeni güçlerini püskürttüğünü bildirdi.


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