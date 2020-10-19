A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganeri Paşayeva Ermenistan’ın saldırgan tutumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ermenistan’ın sivillere saldırarak panik havası yaratmaya çalıştığının altını çizen Paşayeva, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin hızla Ermeni güçlerini püskürttüğünü bildirdi.
Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganeri Paşayeva: Ermenistan panik havası yaratmak istiyor
- Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganeri Paşayeva: Ermenistan panik havası yaratmak istiyor
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