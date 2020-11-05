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Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: İşgalci Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: İşgalci Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi
05.11.2020 18:24

Topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon yürüten Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı imha ettiği bildirildi. Kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı.


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Terter istikametinde Tonaşen köyünde konuşlu bir kışlanın Azerbaycan ordusunca top atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.

Tonaşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısının imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

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