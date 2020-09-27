Sabah saatlerinde Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan askerleri Azerbaycan'ın karşılık vermesi sonrası kaçmaya başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu. Yetkililer, yok edilen Ermeni birliklerinin ve bölgede kalan askeri teçhizatın görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı
27.09.2020 18:13
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