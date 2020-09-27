Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber'de duyurdu: Azerbaycan Ermenistan garnizonunu teslim aldı

27.09.2020 20:36

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısına Azeri Silahlı Kuvvetleri sert şekilde karşılık verdi ve 7 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. A Haber canlı yayınında bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Azeri Silahlı Kuvvetlerinin, işgalici Ermenistan garnizonunu teslim aldığını stratejik bir yolun ise tamamen kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti. İşte bölgede yaşanan sıcak gelişmeler...

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısına Azeri Silahlı Kuvvetleri sert şekilde karşılık verdi ve 7 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. A Haber canlı yayınında bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Azeri Silahlı Kuvvetlerinin, işgalici Ermenistan garnizonunu teslim aldığını stratejik bir yolun ise tamamen kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti.