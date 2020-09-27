Son dakika: Azerbaycanlı spiker canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

27.09.2020 17:21

Son dakika haberi... Ermenistan tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını canlı yayında anons eden Azerbaycanlı haber spikeri kadın mutluluk gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...

Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlatırken, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri işgalden kurtarıldı.

HABERİ ALINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Azerbaycan TV kanalındaki bir haber spikeri, haberleri sunarken duygulanarak "Bazı topraklarımız işgalden azad oldu" diye duyurdu. O sırada gözyaşlarına hakim olamadı.