Son dakika: Diyarbakır HDP il eş başkanları gözaltına alındı!

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Öğle saatlerinde HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alınmıştı. Gelen son dakika haberine göre; HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına öğle saatlerinde polis ekiplerinin başlattığı arama sürüyor.
Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.