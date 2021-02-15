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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev direksiyonun başına geçti Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev direksiyonun başına geçti Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti
15.02.2021 19:53
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli, Zengilan, Laçın ve Cebrayıl illerini ziyaret etti. Kurtarılan yerleşim birimlerinin imar sürecinin artık başladığını ifade eden Aliyev, işgal döneminde bu bölgelerdeki ormanların Ermenilerce yok edildiğini belirtti. Ermenilerin işgal döneminde gerçekleştirdiği yıkımı "vandalizm" ve "barbarlık" olarak nitelendiren Aliyev, tüm bölgeleri kısa zamanda yeniden kuracaklarını kaydetti. Görüntüler, Aliyev'in Gülebirt köyünde Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekmesiyle sona erdi.


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