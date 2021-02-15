SON DAKİKA: Yüz yüze eğitimde ders zili çaldı! Bakan Selçuk açıkladı: Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Son dakika haberi! Kar tatili ilan edilmeyen noktalarda köy okulları ve anaokulları başta olmak üzere okullar açılıyor ve artık yüz yüze eğitim başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirten Bakan Selçuk, "49 bin 300 okul eğitime hazır hale getirildi." dedi. Selçuk, öğretmenlere Şubat'ın son haftası aşı yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve bizzat Bakan Ziya Selçuk'un açıkladığı yüz yüze eğitim sürecinde Kovid-19 önlemleriyle başlayacak eğitimde kurallar ve genel çerçeve belirlendi. Buna göre hem okul idaresinin, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dikkat etmesi gereken çok önemli koronavirüs tedbirleri söz konusu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.



Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.



Gerekli tüm tedbirler alındı. 49 bin 300 okul eğitime hazır hale getirildi.



Okulla bağı bulunan herkesin HES uygulaması ile Covid'e yakalanmış olması ve temaslı olma durumları müdürlerimize bildiriliyor.



ÖĞRETMENLERİN AŞI TARİHİ BELLİ OLDU

Öğretmenlerimize aşı uygulaması çok önemli. Yüz yüze eğitim verenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. Şubatın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşısı yapılmaya başlanacak.

Salgında dünya standartlarının üzerinde eğitim veriyoruz.





BAZI İLLERDE OKULLARA KAR TATİLİ HABERİ GELDİ

Marmara bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Buna göre okulların açılması İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Tekirdağ'da 2 gün ertelenirken, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Çanakkale'deki okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.





KAMU PERSONELİ DE İZİNLİ

Balıkesir'in de eklendiği tatil olan illerde yapılan açıklamada tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.



YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR, İŞTE KURALLAR

Köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitim başlıyor. Kovid-19 önlemleriyle başlayacak eğitimde teneffüsler sırayla yapılacak. Sınıflarda en fazla 15 kişi olacak. Yüksek sesli aktivite olmayacak.





SINIFLARDA 15'TEN FAZLA ÖĞRENCİ OLAMAYACAK

Köy okulları ve anaokulları için yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Haftada 5 gün yüz yüze eğitimin yapılacağı okullarda Kovid- 19 önlemleri geçerli olacak. Bu kapsamda sınıflarda en fazla 15 kişi olacak.



YÜZ KORUYUCU KULLANMAK ŞART

Öğrencilerle 1 metreden yakın temasta olanlar yüz koruyucu kullanacak. Teneffüsler sırayla yapılacak. Sınıflarda çapraz oturma yapılacak. Sınıf içinde yüksek sesli aktivite yapılmayacak.





ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Edinilen bilgiye göre okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Sabah'ın haberine göre, öğrenciler yemeklerini kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grup içinde yiyecek. Okul tuvaletlerindeki sabunluklar fotoselli olacak.





MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YARIYIL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan videolu paylaşımda, Bakan Ziya Selçuk'un velilere ikinci yarıyıl mesajına yer verildi.



"İkinci yarıyıla başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum" diyen Selçuk, mesajında, "Bu süreçte çocuklarımızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzenli bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük önem taşıyor.



Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarınızı güçlendirmeniz" dedi.