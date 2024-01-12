İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplük, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı.

İslam ve Müslümanlara hakaret edilen, aleni darbe çığırtkanlığı yapılan, Başkan Erdoğan'a ölüm tehditleri savrulan ve PKK/PYD/YPG güzellemesine yer verilen mecrada deprem üzerinden yapılan kirli algılar bardağı taşıran son damla olmuştu.

Gelişme üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumu harekete geçerek erişim engeli getirmişti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurmuştu.

Yayımlanan kararda, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

ŞEHİTLERE VE AİLELERİNE AKILALMAZ HAKARETLER

Pençe-Kilit bölgesindeki teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesine şehadet haberi verilmişti. Şehit askerin babası Mehmet Aslan sosyal medya hesabından "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle paylaşım yapmıştı.

Şehit babasının vatan sevgisi ve inancı milyonları gözyaşlarına boğarken pedofili sitesi 'Ekşi Sözlük' isimli lağım çukurunda İslam'ı ve Müslümanlığı hedef alan yapılan akılalmaz yorumlar yapıldı.

Oy verdiği partiden inancına kadar birçok konuda şehit babasına nefret kusan alçaklar, "Kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba." diyerek büyük bir skandala imza attı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K.'nın kıskıvrak yakalandığını açıklamıştı.

57 hesap hakkında inceleme başlatıldığını ve 4 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini belirten Yerlikaya, "Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." dedi.

Şehit babasının vatan sevgisi ve inancı milyonları gözyaşlarına boğarken pedofili 'Ekşi Sözlük' isimli lağım çukurunda İslam'ı ve Müslümanlığı hedef alan yapılan akılalmaz yorumlar yapıldı. Oy verdiği partiden inancına kadar birçok konuda nefret kusan alçaklar, "Kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba." diyerek şehit babasına saldırdı.

AYM'YE TAŞIDILAR

Süreç devam ederken Ekşi Sözlük deprem zamanı getirilen erişim engelini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Bugün ise platformdan önemli bir açıklama geldi.



AYM'DEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ KARARI

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, Anayasa Mahkemesi'nin erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdiği ifade edildi.

HAKİM KARARI BEKLENECEK

Söz konusu kararla birlikte Ekşi Sözlük'e yeniden erişim sağlanması için hakimlikten yeni karar gelmesi beklenecek.





"ANAYASA'NIN 26. MADDESİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ"

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararıyla 'eksisozluk.com'a erişimin engellenmesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştuk.

Bugün, Anayasa Mahkemesi'nin başvurumuzu değerlendirdiğini ve karar bağladığını öğrendik. Mahkeme, erişim engellenmesi kararının Anayasa'nın 26. Maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. İfade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla, kararın bir örneğinin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede eksisozluk.com'a yeniden erişim sağlanması için hakimliğin karar vermesini bekliyoruz."

Takvim.com.tr Ekşi'nin kirli sicilini sizler için deşifre etmişti. İşte İslam'a ve Müslümanlara hakaret edilen, Başkan Erdoğan'a ölüm tehditlerinin savrulduğu, terör örgütlerinin aklandığı o rezil paylaşımlar...

Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu







Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda





Suriyelileri hedef gösteren nefret söylemi içerikli Ekşi Sözlük başlığı

Selçuk Bayraktar'ı ölümle tehdit eden entry







BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖLÜM ÇAĞRISI

Milli iradeyi hiçe sayan muhalif yayın organı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen hedef aldı. Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.

Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.













PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR

Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.







Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;



"Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."





TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM

Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.





İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK

"Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR

Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.



İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.





Başörtülü kadınlar hedef alındı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İTİRAFI

Ekşi Sözlük'te 'ekşi itiraf' başlığı altında bir kullanıcı 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Hem de bunu yaparken iğrenç detaylar da verdi. Kendisini savunan 'krneac ırkam' isimli kullanıcı inanmayanlara ise kanıt gönderebileceğini ifade etti.

HESAP KAPATILDI

Gelen tepkiler üzerine Ekşi Sözlük, söz konusu içeriği sildi ve 'krneac ırkam' isimli kullancının hesabını kapattı.

HESAP VERSİN ÇAĞRISI

Ancak, Ekşi sadece bu kadarını yaptı. Söz konusu iğrenç paylaşıma gelen tepkiler ise kullanıcının hukuk önünde hesap vermesi yönünde oldu.