Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı! O anlar kameraya yansıdı

Hatay'da aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Kışlalar Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarpan otomobil, takla atarak yan döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edildi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

