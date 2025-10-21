Başkan Erdoğan Katar'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle bugün Körfez turuna çıktı... Başkan Erdoğan, ilk durağı olan Kuveyt'e ulaştı. Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki ateşkes süreci masaya yatırıldı, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Başkan Erdoğan "Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart" dedi.