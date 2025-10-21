PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan Katar'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle bugün Körfez turuna çıktı... Başkan Erdoğan, ilk durağı olan Kuveyt'e ulaştı. Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki ateşkes süreci masaya yatırıldı, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Başkan Erdoğan "Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart" dedi.

Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
Ümraniye'de korkutan çatı yangını

