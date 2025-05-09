Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik ve barış çağrısı!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 17:37:45 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 17:37:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin yeni ruhani lideri seçilen ABD'li Robert Francis Prevost'a tebrik mektubu gönderdi.

PAPA'YA GAZZE MESAJI

Başkan Erdoğan, Papa 14. Leo'ya gönderdiği mektupta, Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

Mektubunda, "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, yeni Papa'ya görevinde başarılar diledi.

Başkan Erdoğan, vefat eden önceki Papa Fransuva'nın barış ve hoşgörü için gösterdiği çabalara da değindi. Erdoğan, "Kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva, bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladı" ifadelerini kullandı.

SAMİMİ VE YAPICI DİYALOĞU SİZİNLE DE SÜRDÜRECEĞİMİZE İNANCIM TAMDIR

Mektubunda Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkilerin önemine de vurgu yapan Erdoğan, "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir" dedi.

Başkan Erdoğan, ayrıca Gazze başta olmak üzere dünyadaki insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.