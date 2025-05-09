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Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik ve barış çağrısı!
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Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo’ya tebrik ve barış çağrısı!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 17:37:45 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 17:37:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri ABD’li Papa 14. Leo'yu tebrik etti. Erdoğan, gönderdiği mektupta özellikle Gazze’deki insani trajedilere dikkat çekerek, küresel barış ve insanlık onuru için ortak çaba çağrısında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin yeni ruhani lideri seçilen ABD'li Robert Francis Prevost'a tebrik mektubu gönderdi.

PAPA'YA GAZZE MESAJI
Başkan Erdoğan, Papa 14. Leo'ya gönderdiği mektupta, Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan ve vefat eden önceki Papa Fransuva (Takvim.com.tr)

Mektubunda, "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, yeni Papa'ya görevinde başarılar diledi.

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)

Başkan Erdoğan, vefat eden önceki Papa Fransuva'nın barış ve hoşgörü için gösterdiği çabalara da değindi. Erdoğan, "Kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva, bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladı" ifadelerini kullandı.

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)

SAMİMİ VE YAPICI DİYALOĞU SİZİNLE DE SÜRDÜRECEĞİMİZE İNANCIM TAMDIR
Mektubunda Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkilerin önemine de vurgu yapan Erdoğan, "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir" dedi.

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)

Başkan Erdoğan, ayrıca Gazze başta olmak üzere dünyadaki insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

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