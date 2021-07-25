2 askerimizin kanı yerde kalmadı! 7 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi ve operasyon ait fotoğraflar paylaştı.

Bebek katili alçak terör örgütü PKK/YPG'nin dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırı sonucu İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını ve teröristlerin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.