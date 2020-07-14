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Ayasofya kararına kamuoyundan tam destek!

Ayasofya kararına kamuoyundan tam destek!
14.07.2020 00:23

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Ayasofya anketiyle ilgili çarpıcı sonuçları açıkladı. Aktaş, Ayasofya kararına kamuoyu desteğinin arttığını belirtti.


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