A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Ayasofya anketiyle ilgili çarpıcı sonuçları açıkladı. Aktaş, Ayasofya kararına kamuoyu desteğinin arttığını belirtti.
Ayasofya kararına kamuoyundan tam destek!
14.07.2020 00:23
- Ayasofya kararına kamuoyundan tam destek!
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