CHP - HDP Ayasofya kararından neden rahatsız? Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'den flaş açıklama

14.07.2020 00:35

Memleket Meselesi programına konuk olan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, CHP ve HDP'nin neden Ayasofya kararından rahatsız olduğunu değerlendirdi. A Haber canlı yayınında konuşan Şahin, Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştiren CHP'ye ve Ayasofya'yı 'kilise' olarak lanse eden HDP'ye sert sözlerle tepki gösterdi. İşte Şahin'in açıklamaları...

Memleket Meselesi programına konuk olan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, CHP ve HDP'nin neden Ayasofya kararından rahatsız olduğunu değerlendirdi. A Haber canlı yayınında konuşan Şahin, Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirip Ayasofya'yı 'kilise' olarak lanse eden CHP'li ve HDP'li isimleri sert sözlerle eleştirdi. İşte Şahin'in açıklamaları...