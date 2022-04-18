RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye'de sadece 3 tane var! Denizli Buldan'da yaşayanlar oruçlarını Ramazan borusu sesiyle açıyor

Türkiye'de sadece 3 tane var! Denizli Buldan'da yaşayanlar oruçlarını Ramazan borusu sesiyle açıyor
18.04.2022 12:58 - Son Güncelleme: 18.04.2022 12:59

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Denizli Buldan'da yaşayanlar, oruçlarını çok farklı bir şekilde açıyorlar. Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayında oruçlarını 1940’lı yıllardan itibaren kullanılan ve Türkiye'de sadece 3 tane bulunan Ramazan borusunun sesiyle açıyor.

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Buldan'da Ramazan aylarının vazgeçilmez alışkanlarından birisi haline gelen Ramazan borusu, İzmir eski Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz tarafından hediye edildi. 1940'lı yıllarda beri kullanılan ilçede kullanılmaya devam edilen Ramazan borusundan Türkiye'de sadece 3 tane bulunuyor.

82 YILDIR SÜREN GELENEK
Geçmiş yıllarda Ramazan topunun kullanıldığını, topun infilak etmesi üzerine bir belediye zabıtasının hayatını kaybettiği ilçede, bir dönem siren sistemine geçilmiş olsa da 82 yıldır Ramazan borusuyla oruç açma geleneği aralıksız olarak sürdürüldü.

Buldan'daki Ramazan borusunun her yıl bakımını yapan bobinaj ustası Kadir Başözen, bu sistemin Türkiye'de sadece 3 yerde olduğunu dile getirerek; "Ramazan borusu geleneğini yaşatmaktan dolayı gurur duyuyorum. Her yıl bakımını yapıyorum. İki adet ince ve kalın olmak üzere ses çıkarır. Yaklaşık 2 dakika ötüyor.

10 KASIM'DA SAYGI BORUSU OLARAK SİRENİMİZİ ÇALIŞTIRIYORUZ
Buldan merkezde sahurda biri kalk, birisi de imsak vakti olmak üzere iki kez, iftarda bir defa siren ötüyor. Aynı zamanda bayram arifelerinde ve 10 Kasım Atatürk'ün öldüğü saat olan 09.05'de saygı borusu olarak sirenimizi çalıştırıyoruz. Buldan'ın her yerinden rahatlıkla duyulur. Ramazan borusu, Buldan'la özdeşleşmiştir ve biz de yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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