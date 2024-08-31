Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024, 22:18 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 23:23

Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Burak Keleş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya dair yaptığı açıklamada, "Gereği yapıldı. Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki İşlemler Tamamlandı

Burak Keleş'in, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu yapıldı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı içerikler nedeniyle büyük tepki toplayan Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Halk arasında infial yaratan bu olayın ardından Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.