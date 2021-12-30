Haberler Haber Videoları Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi

Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi

Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi
30.12.2021 10:58

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Son dakika... Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak. Ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İLK DURUŞMA 25 ŞUBAT'TA

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın gönderdiği iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 25 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.

İSTENEN CEZALAR

Sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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