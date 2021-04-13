RAMAZAN İMSAKİYE
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Aşı orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir?

Aşı orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir?
13.04.2021 10:51
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Koronavirüste son durum

Gündemde binlerce kişi Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıkça araştırıyor. Tüm dünya gibi ülkemizde de koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Bu noktada aşılama büyük önem taşıyor, Ramazan ayına saatler kala aşı olacak vatandaşlar orucu bozup bozmadığını sorgulamaya başladı. Diyanet açıklaması geldi ve aşı orucu bozar mı? Peki orucu bozan şeyler nelerdir? Akıllardaki tüm sorulara yayına hayatına yeni başlayan ve büyük beğeni toplayan VAV TV’ye konuk olan Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı Dr. Hüseyin Karapınar tek tek cevap verdi.


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