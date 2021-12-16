Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı! Başkan erdoğan duyurdu

Son dakika ekonomi haberi... Başkan Erdoğan milyonların beklediği yeni asgari ücreti açıkladı. 2022 yılında asgari ücret 4250 lira oldu. Başkan Erdoğan, "Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı" dedi. Erdoğan ayrıca, "Dünya bocalarken biz büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir. Asgari ücreti bu anlayışla belirledik. İşveren üzerindeki yükünü bu anlayışla düşürdük. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu. İşte asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri...