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Artvin'de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı

Artvin'de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı
09.05.2022 16:33

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Artvin'de düzenlenen geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde şampiyon olan boğa, etrafında horon oynayanları kovaladı. Kalabalık korku içinde dağılırken o anlar kameraya yansıdı.

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Artvin'de düzenlenen boğa güreşleri festivalinde kendi kategorisinde birinci olan boğa, horon oynayan vatandaşlar arasına dalınca kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Artvin'in merkeze bağlı Sarıbudak köyünde düzenlenen 15. Melo Boğa Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Güreşlerde Büyük orta kategorisinde rakiplerini tek tek yenen 'Çakıcı' isimli boğa birinci oldu.

Şampiyon boğanın zaferini kutlamak için arenaya toplanan vatandaşlar boğayı ortalarına alarak horon oynamaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan boğa sinirlenince horonu halkasındakilerin üzerine koşarak korku ve paniğe neden oldu. Boğanın üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar horona ara vererek koşarak uzaklaştılar. Gülüşmelere neden olan görüntüler sosyal medyaya büyük ilgi gördü.

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