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Ardahan Posof'ta beyaz boz ayı görüntülendi!
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Ardahan Posof'ta beyaz boz ayı görüntülendi!

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 12:15   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 12:15

Ardahan'ın Posof ilçesinde yiyecek arayan beyaz boz ayılar görüntülendi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde boz ayılar, sık sık karınlarını doyurmak için köylere iniyor. Bu kez merkeze bağlı Kurşun çavuş köyü öteki dağ mevkiine gelen beyaz boz ayılar, Ahmet Cesur tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Daha önceleri boz ayılara sıkça rastladığını söyleyen Cesur, ilk defa beyaz boz ayı gördüğünü söyleyerek, "Önce ayı mı yoksa başka bir hayvan mı diye tereddütte kaldım. Çünkü daha önce beyaz boz ayı görmemiştim. Cep telefonumla zum yapınca beyaz boz ayı olduğunu fark ettim. Bir süre karınlarını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştılar" dedi.

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