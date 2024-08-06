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Instagram açılıyor mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan flaş açıklama | Ordu'da savcıya saldırı olayı: Fondaş medyaya tepki
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Instagram açılıyor mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan flaş açıklama | Ordu'da savcıya saldırı olayı: Fondaş medyaya tepki

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 12:17   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 12:17

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca'nın uğradığı saldırıya ilişkin konuştu. Savcıyı hedef gösteren fondaş medyaya tepki gösteren Tunç, "Baştan teyit etmeden tek taraflı olayı sunmamak gerekiyor. Sonradan özür dilemek gerekiyor. Kabul edilemez, soruşturma sürüyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Tunç, Instagram'a 'Katalog Suçlar' kapsamında getirilen erişim engeliyle ilgili "Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. Yargımız kararları verecektir. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda" dedi.

Instagram açılıyor mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunçdan flaş açıklama | Orduda savcıya saldırı olayı: Fondaş medyaya tepki
Instagram açılıyor mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan flaş açıklama | Ordu'da savcıya saldırı olayı: Fondaş medyaya tepki

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