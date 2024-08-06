SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri'nin Melikgazi'de beton mikseri devrildi: 1 ölü
Haberler Haber Videoları

Kayseri'nin Melikgazi'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 11:58   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 11:58

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. cadde üzerinde Ünsal Ö.'nün sürücüsü olduğu 38 AKE 903 plakalı beton mikseri devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde, araçta sıkışan Ünsal Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Ünsal Ö.'nün mesai arkadaşları da kaza yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından Ünsal Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
81 ilde Çember-20 operasyonu: 4 bin 517 firari yakalandı
06.08.2024Salı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! | 05.08.2024 - (İlk görüntüler)
05.08.2024Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan 'Instagram' açıklaması: Dijital faşizmle karşı karşıyayız | İsrail'in suç ortağı Batı... "Küresel sistem iflas etti"
05.08.2024Pazartesi
Yeni haftada hava durumu nasıl?
05.08.2024Pazartesi
Ankara'daki esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus muhalif Aleksandra Skochilenko MİT'i yere göğe sığdıramadı
05.08.2024Pazartesi
Bunlar da Var
BIST 100 açılışta devre kesti! Borsa neden düşüyor? Ne yapmak lazım? Uzman isim değerlendirdi! 05:33
BIST 100 açılışta devre kesti! Borsa neden düşüyor?
05.08.2024Pazartesi
İnstagram açıldı mı? Kritik saat belli oldu? 04:01
İnstagram açıldı mı? Kritik saat belli oldu?
05.08.2024Pazartesi
Yalova’nın Armutlu ilçesinde orman yangını! Müdahale devam ediyor 00:26
Yalova'da orman yangını
05.08.2024Pazartesi
SON DAKİKA HABER: TÜİK Enflasyon verilerini açıkladı! 09:22
Son dakika: TÜİK Enflasyon verilerini açıkladı!
05.08.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA