Arda Turan'ın oğlu sosyal medyayı yıktı geçti. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerinin tebessüm etmesine neden oldu. 1 yaşındaki Hamza'nın Arda'ya 'Babammm' demesi duygulandırdı. Ünlü futbolcu ise bu söz karşısında adeta mest oldu. İşte Arda Turanın oğlu Hamza Arda'nın hem Türkçe hem de İngilizce 'babam' dediği o anlar...
Arda Turan'ın oğlundan mest eden video!13.01.2020 17:15
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