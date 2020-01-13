Haberler Video Arda Turan'ın oğlundan mest eden video!
Arda Turan'ın oğlundan mest eden video!

Arda Turan'ın oğlundan mest eden video!

13.01.2020 17:15

Arda Turan'ın oğlu sosyal medyayı yıktı geçti. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerinin tebessüm etmesine neden oldu. 1 yaşındaki Hamza'nın Arda'ya 'Babammm' demesi duygulandırdı. Ünlü futbolcu ise bu söz karşısında adeta mest oldu. İşte Arda Turanın oğlu Hamza Arda'nın hem Türkçe hem de İngilizce 'babam' dediği o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları