Arda Turan'ın oğlundan mest eden video! 13.01.2020 17:15

Arda Turan'ın oğlu sosyal medyayı yıktı geçti. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerinin tebessüm etmesine neden oldu. 1 yaşındaki Hamza'nın Arda'ya 'Babammm' demesi duygulandırdı. Ünlü futbolcu ise bu söz karşısında adeta mest oldu. İşte Arda Turanın oğlu Hamza Arda'nın hem Türkçe hem de İngilizce 'babam' dediği o anlar...