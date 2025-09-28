PODCAST CANLI YAYIN

Aracıyla süs havuzuna girdi: Alkollü sürücü navigasyonu suçladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen sürücü, aracıyla süs havuzuna girdi. Sürücü, yol haritasının yanlış yönlendirmesi neticesinde kazanın yaşandığını savundu.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde alkollü olduğu öne sürülen sürücü, iddiaya göre yol haritasının yanlış yönlendirmesi neticesinde aracıyla süs havuzuna girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

