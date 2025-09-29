PODCAST CANLI YAYIN

İskenderun'da dehşet gecesi : 3 ölü 3 yaralı! | Kaza kamerada!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dehşet anları... Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki N.K. yönetimindeki 38 RS 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarptı, ardından takla atarak ters döndü. Çarpmanın etkisiyle 26 yaşındaki tır şoförü İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar hastanede
Kazada 27 yaşındaki yaya Mahmut Mavi, sürücü N.K. ve araçta bulunan 24 yaşındaki B.Y. yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı kamerada
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, aracın kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı ve takla attığı net şekilde görülüyor.

