İskenderun'da dehşet gecesi : 3 ölü 3 yaralı! | Kaza kamerada!

Kaza anı kamerada Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, aracın kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı ve takla attığı net şekilde görülüyor.

Yaralılar hastanede Kazada 27 yaşındaki yaya Mahmut Mavi, sürücü N.K. ve araçta bulunan 24 yaşındaki B.Y. yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki N.K. yönetimindeki 38 RS 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarptı, ardından takla atarak ters döndü. Çarpmanın etkisiyle 26 yaşındaki tır şoförü İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.